Ölpreis (WTI)

57,76
USD
-0,70
-1,20 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 11.12.2025 08:10:42

Goldpreis: Atempause nach Zinssenkung um 25 Basispunkte

Goldpreis: Atempause nach Zinssenkung um 25 Basispunkte

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Donnerstagshandel stabil, nachdem in den USA am Tag zuvor die vom Markt erwartete Zinsreduktion erfolgte.

von Jörg Bernhard

Während die meisten Notenbanker davon ausgehen, dass im kommenden Jahr weitere Senkungen notwendig sind, lehnten ungewöhnlich viele - nämlich sechs Mitglieder - bereits die kleine Senkung vom Mittwoch ab. Fed-Chef Jerome Powell gab zudem keinerlei Ausblick auf das mögliche Timing weiterer Schritte. Neue Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik könnten Anlegern nun die US-Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation im November liefern. Diese stehen in der nächsten Woche zur Bekanntgabe. Am Nachmittag erfahren die Marktakteure, wie sich die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 191.000 auf 220.ooo erhöht haben. Vor dem Wochenende dürften außerdem die anstehenden Reden diverser US-Notenbanker für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen und möglicherweise neue Impulse für den Goldhandel liefern.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 16,30 auf 4.241,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht negative Vorzeichen

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Donnerstagshandel weitgehend stabil, da die Anleger ihren Fokus wieder auf die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine richteten und zugleich mögliche Auswirkungen der Beschlagnahme eines sanktionierten Tankers durch die USA vor der Küste Venezuelas beobachteten. Händler und Branchenteilnehmer berichteten, dass asiatische Käufer wegen steigender Risiken und eines Überangebots an sanktioniertem Öl aus Russland und Iran hohe Preisabschläge für venezolanisches Rohöl verlangen. Auch die verstärkte US-Militärpräsenz in der Karibik erhöhe die Risiken beim Beladen deutlich. Der am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA gemeldete Lagerrückgang bei Rohöl fiel mit 1,8 Millionen Barrel zudem geringer als erwartet aus und war für die leicht nachgebende Tendenz des fossilen Energieträgers mitverantwortlich.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 58,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,37 auf 61,84 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: farbled / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 57,76 -0,70 -1,20

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen am Donnerstag in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen. In Fernost tendieren die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen