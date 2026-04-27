Fokus Goldpreis & Co. 27.04.2026 13:17:06

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.705,31 US-Dollar und damit -0,07 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.708,53 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 75,74 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 75,86 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 0,05 Prozent auf 2.024,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 2.023,50 US-Dollar wert.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,79 Prozent auf 1.485,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.512,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,74 Prozent auf 106,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 105,88 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:14 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,83 Prozent auf 95,18 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 94,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 0,77 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagmittag um 1,29 Prozent auf 0,78 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,08 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,10 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Kakaopreis -1,99 Prozent niedriger bei 2.458,00 Britische Pfund. Am Vortag stand der Preis bei 2.508,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,99 Prozent auf 4,60 US-Dollar, nach 4,55 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 11,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 11,64 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,20 Prozent auf 328,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 324,30 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,01 Prozent auf 0,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,72 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 12:56 Uhr steigt der Zuckerpreis um 1,29 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,66 Prozent auf 2,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,52 US-Dollar.

Nach 16,84 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Montagmittag um -0,12 Prozent auf 16,82 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:09 Uhr steigt der Heizölpreis um 2,83 Prozent auf 105,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,76 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 11:56 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,20 Prozent auf 102,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,50 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchen zum Wochenstart Gewinne. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

