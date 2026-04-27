|Fokus Goldpreis & Co.
|
27.04.2026 13:17:06
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.705,31 US-Dollar und damit -0,07 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.708,53 US-Dollar.
Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 75,74 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 75,86 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Platinpreis um 0,05 Prozent auf 2.024,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 2.023,50 US-Dollar wert.
Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,79 Prozent auf 1.485,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.512,00 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,74 Prozent auf 106,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 105,88 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:14 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,83 Prozent auf 95,18 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 94,40 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 0,77 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagmittag um 1,29 Prozent auf 0,78 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,08 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,10 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Kakaopreis -1,99 Prozent niedriger bei 2.458,00 Britische Pfund. Am Vortag stand der Preis bei 2.508,00 Britische Pfund.
Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,99 Prozent auf 4,60 US-Dollar, nach 4,55 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 11,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 11,64 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,20 Prozent auf 328,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 324,30 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,01 Prozent auf 0,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,72 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 12:56 Uhr steigt der Zuckerpreis um 1,29 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,66 Prozent auf 2,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,52 US-Dollar.
Nach 16,84 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Montagmittag um -0,12 Prozent auf 16,82 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:09 Uhr steigt der Heizölpreis um 2,83 Prozent auf 105,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,76 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 11:56 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,20 Prozent auf 102,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,50 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.at