|Gold, Öl & Co.
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18.07.2026 10:13:20
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.010,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.010,56 US-Dollar).
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
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