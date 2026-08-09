Aktuelle Rohstoffpreise 09.08.2026 20:43:14

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.342,26 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 63,55 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 63,55 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.753,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.753,00 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.374,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.374,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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