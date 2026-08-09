|Aktuelle Rohstoffpreise
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09.08.2026 20:43:14
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.342,26 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 63,55 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 63,55 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.753,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.753,00 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.374,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.374,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
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