Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.342,26 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 63,55 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 63,55 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.753,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.753,00 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.374,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.374,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at