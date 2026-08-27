Rohstoffe aktuell 27.08.2026 13:17:06

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,08 Prozent auf 4.590,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.593,69 US-Dollar gehandelt worden war.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 68,13 US-Dollar am Vortag auf 68,31 US-Dollar nach oben (+0,26Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:06 Uhr fällt der Platinpreis um -0,60 Prozent auf 1.825,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.836,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.329,00 US-Dollar) geht es um -0,90 Prozent auf 1.317,00 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,77 Prozent auf 88,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 87,84 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,17 Prozent auf 82,37 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 82,23 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 11:51 Uhr gibt der Baumwolle um -0,25 Prozent auf 0,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,88 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar).

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 4,77 Prozent auf 4.347,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4.149,00 Britische Pfund stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,54 Prozent auf 5,11 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,14 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,48 Prozent auf 12,48 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,55 Prozent auf 330,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 328,70 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -1,71 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,57 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,84 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 0,48 Prozent auf 16,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 16,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 111,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,94 Prozent im Vergleich zum Vortag (112,54 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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