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Edelmetall auf dem Vormarsch 09.11.2026 13:52:00

Goldpreis gewinnt durch veränderte Zinserwartungen

Goldpreis gewinnt durch veränderte Zinserwartungen

Der Goldmarkt zeigt sich zum Wochenstart wieder von seiner stärkeren Seite. Mehrere Entwicklungen an den Finanzmärkten spielen dem Edelmetall dabei in die Karten.

Der Goldpreis hat am Montag etwas zugelegt. An der Börse in London ist der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls auf gut 4.116 US-Dollar gestiegen. Das waren 1,1 Prozent mehr als am Freitag.

Sinkende Ölpreise und Renditen stützen Gold

Gestützt wurde der Goldpreis durch die gesunkenen Ölpreise. Damit nehmen die Inflationserwartungen ab und die Notenbanken stehen weniger unter Druck, die Leitzinsen anzuheben. Höhere Zinsen belasten tendenziell Gold, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Zuletzt sind die Anleiherenditen in den USA und Europa tendenziell gefallen.

US-Zwischenwahlen und schwacher Dollar als weitere Impulse

Zudem kann der Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA nach Einschätzung von Marktbeobachtern die finanzpolitische Agenda des Präsidenten beschränken - was wiederum die Möglichkeiten für weitere Kreditaufnahmen begrenzen dürfte. Auch dies übt Druck auf die Renditen von US-Staatsanleihen aus.

Gestützt wurde der Goldpreis auch durch den gefallenen Dollarkurs. Das Edelmetall wird in Dollar gehandelt. Ein niedriger Dollarkurs macht Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger.

Goldpreis bleibt deutlich unter Rekordhoch

Ende Oktober war der Goldpreis noch auf ein Jahrestief bei 3.870 Dollar gefallen. Trotz der jüngsten Gewinne ist er weit vom Rekordhoch entfernt, das er Ende Januar bei knapp 5.600 Dollar erreicht hatte.

LONDON (dpa-AFX)

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