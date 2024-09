Goldpreis: Leichte Gewinnmitnahmen vor Fed-Sitzung

Am morgigen Mittwoch wird die Fed aller Voraussicht nach, einen Wechsel der Geldpolitik vom restriktiven in den expansiven Modus verkünden.

Dabei stellen sich vor allem zwei Fragen. Erstens: Wird es eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte oder einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte geben? Zweitens: Welchen Tenor werden die Statements von Fed-Chef Jerome Powell auf der nachfolgenden Pressekonferenz haben? Je "taubenhafter" diese ausfallen werden, desto besser für Gold. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 64 Prozent an, dass die US-Leitzinsen bis Ende des Jahres ihr derzeitiges Niveau um mindestens 125 Basispunkte unterschreiten werden. Gold könnte aufgrund sinkender Opportunitätskosten davon profitieren, da der Verzicht auf niedrige Zinsen leichter fällt als dies bei hohen Zinsniveaus der Fall wäre. Zudem darf man gespannt sein, ob die Krisenwährung auch die Hürde von 2.600 Dollar erfolgreich überwinden wird, nachdem das gelbe Edelmetall im Februar dieses Jahres zeitweise noch unter 2.000 Dollar gehandelt worden war.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,60 auf 2.606,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Weiter im Erholungsmodus

Auf kurze Sicht dürfte an den Ölmärkten der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen (22.30 Uhr). Allerdings könnte dieser aufgrund der Auswirkungen von Hurrikan "Francine" weniger aussagekräftig als sonst ausfallen. Am gestrigen Montag waren im Golf von Mexiko wetterbedingt 12 Prozent der Ölproduktion und 16 Prozent der Erdgasproduktion "offline". Außerdem zeichnet sich in Libyen ein Rückgang der Ölexporte ab.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 70,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,38 auf 73,13 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at