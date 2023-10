Goldpreis: Warten auf aktuelle US-Inflationsdaten

Würde das gelbe Edelmetall auf Faktoren wie die US-Renditen oder den Dollar stärker reagieren, würde es höchstwahrscheinlich deutlich tiefer notieren. Ein starker Dollar sowie hohe Zinsen gelten nämlich an den Goldmärkten normalerweise als Verkaufsgrund. Derzeit sorgt allerdings die weiterhin bestehende Gefahr eines Flächenbrands in der arabischen Welt aufgrund der Kämpfe zwischen Israel und palästinensischen Terroristen für ein starkes Schutzbedürfnis unter Anlegern und somit für ein relativ hohes Preisniveau im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Dollar. Am Nachmittag (14.30 Uhr) dürften sich die Marktakteure aber auch für aktuelle Inflationszahlen aus den USA sowie die persönlichen Einnahmen und Ausgaben der Privathaushalte stark interessieren. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte zudem der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, schließlich wurde in der Woche zuvor unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) eine massive Kaufwelle gemeldet.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,60 auf 1.996,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Mit freundlicher Tendenz ins Wochenende

Nach den US-Luftangriffen auf Iran-treue Milizen in Syrien und dem Angriff von Hamas-Stellungen durch israelische Panzer im Gaza-Streifen tendierte der Ölpreis deutlich nach oben. An den Märkten sorgt man sich nun verstärkt, dass sich der Nahost-Konflikt ausbreiten und die weltweite Ölversorgung gefährden könnte. Die Analysten von Goldman Sachs halten im Falle einer Blockade der Straße von Hormus einen Anstieg des Ölpreises um 20 Prozent für möglich, stufen die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario jedoch als relativ gering ein.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,28 auf 84,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,15 auf 88,20 Dollar anzog.





