Goldpreis: Warten auf Notenbanker-Statements

Der Goldpreis bewegt sich oberhalb der Marke von 2.300 Dollar seitwärts. Notenbanker dürften in den kommenden Tagen für ein hohes Maß an Spannung sorgen.

Neben der für Donnerstag angekündigten Zinsentscheidung der Bank of England dürften sich die Marktakteure vor allem für die anstehenden Statements diverser US-Notenbanker interessieren. Heute werden sich zum Beispiel Philip Jefferson (Vize-Chef der Fed), Susan Collins (Chefin der Boston Fed) und Lisa Cook (Fed-Gouverneurin) äußern. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent an, dass die erste Zinssenkung am 18. September verkündet wird. Sollte sich der Termin weiter nach hinten verschieben, würde dies die Perspektiven des Goldpreises tendenziell trüben, in den vergangenen Wochen bzw. Monaten hat das gelbe Edelmetall die nachlassende Zinshoffnung jedoch bestens verkraftet. Die im April erzielten Allzeithochs liefern hierfür den besten Beweis.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,00 auf 2.327,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höhere Förderquoten der OPEC?

Am 1. Juni diskutieren die OPEC-plus-Staaten ihre künftige Förderpolitik. Im Vorfeld der Beratungen regte der russische Vite-Premierminister Alexander Nowak ein Anheben des Ölangebots an. Außerdem hat der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 509.000 Barrel ausgewiesen und dadurch den Ölpreis zusätzlich belastet. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 1,4 Millionen Barrel. Bei Benzin und Destillaten sollen sich die Lagerreserven um 1,2 Millionen bzw. 1,0 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 77,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,48 auf 82,68 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at