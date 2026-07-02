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02.07.2026 08:16:00
In alten Handys schlummert eine Tonne Gold
In deutschen Schubladen lagern Millionen alte Handys – inklusive einer Tonne Gold und weiteren wertvollen Metallen. Doch kaum ein Gerät wird recycelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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