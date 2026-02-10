|
10.02.2026 08:51:25
India's oil shake-up: Can Venezuela really replace Russia?
Donald Trump says India has agreed to replace Russian oil with US supplies — and maybe even Venezuelan. DW asks whether the Latin American producer can realistically meet New Delhi's needs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|70,19
|1,11
|1,61
|Ölpreis (WTI)
|65,35
|1,39
|2,17
