03.03.2026 07:41:00

Iran-Krieg: Ölpreis steigt den dritten Tag in Folge

Iran droht Schiffen in der Straße von Hormus mit Beschuss und blockiert so den Ölhandel. In der Folge steigen die Energiepreise. Das trifft auch Autofahrer in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
07:52 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Krieg in Nahost: ATX eröffnet mit deutlichen Verlusten -- DAX mit Abschlägen zum Auftakt -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt eröffnet am Dienstag schwächer. Auch der DAX startet mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

