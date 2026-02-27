Kaffeepreis

2,85
USD
-0,01
-0,49 %
Nachrichten
27.02.2026 08:18:00

Kaffee: Wo in Europa eine Tasse zum Luxusgut wird

8,70 Euro für einen Cappuccino in Österreich? Ein Café in Budapest verlangt sogar noch mehr. Wo Kaffee in Europa zum Luxusgut wird – und wo der Preis noch niedrig bleibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Kaffeepreis 2,85 -0,01 -0,49

Letzte Top-Ranking Nachrichten

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
