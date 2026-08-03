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03.08.2026 13:00:00
Luckin Coffee Announces Second Quarter 2026 Financial Results
Net Revenues Increased by 28.5% Year-over-Year to RMB15.9 Billion GAAP Operating Income Increased by 22.0% Year-over-Year to RMB2.1 Billion Average Monthly Transacting Customers Reached a Record High of 112.7 Million BEIJING, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luckin Coffee Inc.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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