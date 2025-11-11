Kakaopreis

4 113,00
GBP
-245,00
-5,23 %
<
>
>
>
>
11.11.2025 14:00:00

Millionen für Food-Startups: Wird Kakao bald aus einer deutschen Ackerbohne gewonnen?

Unternehmen wie Beyond Meat verursachen an der Börse einen Hype. Die explodierenden Kurse können die Food-Startups nicht rechtfertigen. Investor Felix Leonhardt sieht in dieser Entwicklung eine Chance, wie er im ntv-Podcast "Startup - jetzt ganz ehrlich" verrät.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
