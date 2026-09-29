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29.09.2026 08:00:00
New Mexico sperrt Öl-Pipeline: Oracle-Datenzentrum wankt, KI-Blase droht
Datenriese Oracle bittet seine Investoren um Geduld. Daraufhin werden die Schulden des Konzerns teurer und die Warnungen vor der KI-Blase werden wieder lauterWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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