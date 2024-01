Ölpreise fallen kräftig - Saudi-Arabien senkt Verkaufspreise

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag kräftig gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 76,64 US-Dollar. Das waren 2,12 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 2,12 Dollar auf 71,69 Dollar.

Am Markt wurden die Kursverluste mit einer Preissenkung durch Saudi-Arabien erklärt. Das führende Opec-Land reduzierte den Verkaufspreis für wichtige Handelspartner in Asien. Dies unterstreiche die sich verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage und habe die Besorgnis bezüglich der Spannungen am Roten Meer sowie der Versorgungsunterbrechungen in Libyen überwogen, heißt es von Marktbeobachtern.

Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl tendenziell verbilligt. Im Dezember hatte noch die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Nachdem wichtige Handelsrouten im Roten Meer bedroht wurden, war der Preis für Rohöl aus der Nordsee zeitweise auf über 80 Dollar je Barrel gestiegen./jkr/jsl/mis