31.12.2025 18:20:38

Ölpreise sinken etwas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch am letzten Handelstag des Jahres leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 61,25 US-Dollar. Das waren 8 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar sank um 10 Cent auf 57,85 Dollar.

Mit einem Minus von gut 14 Prozent verzeichnet WTI das schwächste Jahr seit dem Beginn der Corona-Pandemie in 2020. Die traditionell als Stütze für den Ölpreis fungierenden geopolitischen Spannungen wurden überschattet vom steigenden Angebot. Auch für 2026 rechnen Experten mit einer Belastung der Ölpreise durch ein Überangebot.

In der vergangenen Wochen waren die US-Ölreserven überraschend gesunken. Sie fielen um 1,9 Millionen Barrel auf 422,9 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Millionen Barrel erwartet./he

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:24 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:16 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng legt zu - Tokio und Festlandchina geschlossen
Vor dem Wochenende geht es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen bleiben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen