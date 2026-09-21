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22.09.2026 00:03:28
Oil falls to two-week low as Gulf supply outlook improves
Saudi Aramco has increased exports through the Strait of Hormuz after attacks on its East-West PipelineWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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