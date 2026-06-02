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02.06.2026 13:00:04
Oil industry faces ‘gruesome’ demand shock from Iran crisis
The prospects for a rapid and full reopening of the Strait of Hormuz look bleakWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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