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15.10.2026 06:00:29

Oil majors face $32bn dilemma over Iran war windfall

Investors are keen to see how world’s largest crude companies plan to deploy extra cash generated by soaring energy pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
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