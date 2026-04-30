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30.04.2026 11:21:00
Oil prices retreat after touching four-year high as traders focus on Iran developments
Oil jumps on report President Donald Trump will be briefed later on Thursday on plans to strike IranWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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