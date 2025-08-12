12.08.2025 11:24:38

Preis für Opec-Öl gefallen

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 68,64 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 27 Cent weniger als am Freitag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/jsl/stk

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf US-Inflationsdaten: ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die asiatische Börsen zeigten sich freundlich.
