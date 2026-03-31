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31.03.2026 08:55:21
Report: Hungary using more Russian oil, despite EU phase out
A new report by the Center for the Study of Democracy, shared exclusively with DW, says that Hungary has increased its dependence on Russian oil since 2021. It has also become highly dependent on Russian gas.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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