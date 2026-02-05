|
05.02.2026 19:49:00
Retirees: Can This Silver ETF Help Reduce Your Risk in the Markets This Year?
Investing in gold and silver has typically been a way for investors to try to reduce their exposure and risk in the stock market. But while these metals can provide stability in times of uncertainty, they can be speculative in nature, as is evident in their volatility in recent months.Is investing in an exchange-traded fund (ETF) such as the iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), which tracks the price of silver, a good idea for retirees and other risk-averse investors?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|77,77
|6,87
|9,69
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.