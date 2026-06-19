Commodities im Blick 19.06.2026 20:43:14

Rohstoffkurse am Abend

Rohstoffkurse am Abend

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -1,27 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.156,56 US-Dollar, nach 4.210,11 US-Dollar am Vortag.

Nach 65,84 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagabend um -1,12 Prozent auf 65,10 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -2,20 Prozent auf 1.668,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.705,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,91 Prozent auf 1.258,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.283,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 1,65 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 19:30 Uhr auf 80,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 79,26 US-Dollar lag.

Nach 76,60 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagabend um -0,10 Prozent auf 76,52 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 19:00 Uhr ab. Es geht -1,08 Prozent auf 3,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,23 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,92 Prozent auf 84,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 82,69 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 1,49 Prozent auf 126,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 124,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:19 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen