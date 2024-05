Rohstoffkurse am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Am Freitagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 1,15 Prozent auf 2.373,27 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (2.346,26 US-Dollar).

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,99 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 28,64 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 28,36 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 992,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 983,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 2,37 Prozent auf 992,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 969,50 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,39 Prozent auf 84,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 83,88 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Freitagmittag hinzu. Um 0,36 Prozent auf 79,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 79,26 US-Dollar.

Nach 0,79 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Freitagmittag um -0,38 Prozent auf 0,78 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Weizenpreis im Aufwind. Um 12:34 Uhr zieht der Weizenpreis um 1,61 Prozent auf 221,00 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 215,25 Euro gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,15 Prozent auf 0,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,30 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 2,32 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,11 Prozent auf 18,64 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 18,64 US-Dollar.

Währenddessen legt der Rapspreis um 1,26 Prozent auf 481,00 Euro zu. Gestern war der Rapspreis noch 475,75 Euro wert.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 13:03 Uhr wurde ein Preis von 65,51 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 65,51 US-Dollar.

Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagmittag nach. Um -0,47 Prozent auf 107,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 107,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at