Rohstoffkurse am Mittag

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.453,34 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -1,75 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.532,63 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -5,48 Prozent auf 74,81 US-Dollar, nach 79,15 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -4,29 Prozent auf 2.310,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2.413,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.897,50 US-Dollar) geht es um -10,04 Prozent auf 1.707,00 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,83 Prozent auf 61,91 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 60,64 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,01 Prozent auf 57,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 56,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 0,23 Prozent auf 0,65 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,64 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,08 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,41 Prozent.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 0,16 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 2,21 Prozent auf 4.309,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.216,00 Britische Pfund.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,61 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,61 Prozent auf 10,52 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,59 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,69 Prozent auf 301,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 303,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 13:01 Uhr steht ein Minus von -0,25 Prozent auf 0,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,49 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Weizenpreis um -0,33 Prozent auf 189,63 Euro. Am tags zu vor lag der Weizenpreis bei 190,25 Euro.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,40 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,34 Prozent auf 4,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Mit dem Rapspreis geht es indes nach unten. Der Rapspreis gibt -0,61 Prozent auf 447,25 Euro nach, nachdem gestern noch 450,00 Euro an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (55,74 US-Dollar) geht es um 1,42 Prozent auf 56,53 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,53 Prozent auf 94,70 US-Dollar, nach 95,20 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 13:00 Uhr notiert der Holzpreis -0,18 Prozent niedriger bei 551,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 552,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at