03.02.2026 13:17:06
Rohstoffkurse am Mittag
Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.928,40 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 5,74 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.660,89 US-Dollar stand.
Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 10,25 Prozent auf 87,43 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 79,30 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.243,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.122,00 US-Dollar).
Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 5,51 Prozent auf 1.820,00 US-Dollar, nach 1.725,00 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 13:04 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,38 Prozent auf 66,56 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 66,30 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,58 Prozent auf 62,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 62,14 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle -0,03 Prozent niedriger bei 0,63 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,63 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,62 Prozent auf 3,31 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,33 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Kakaopreis um 2,43 Prozent auf 3.079,00 Britische Pfund zu. Gestern war der Kakaopreis noch 2.997,00 Britische Pfund wert.
Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Maispreis um 0,29 Prozent auf 4,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,26 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,75 Prozent auf 10,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 10,60 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,65 Prozent auf 292,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 294,50 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 2,54 Prozent auf 0,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,53 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit kann der Weizenpreis Gewinne verbuchen. Um 12:58 Uhr steigt der Weizenpreis um 0,06 Prozent auf 193,63 Euro. Am Vortag standen noch 193,50 Euro an der Tafel.
Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 1,89 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,37 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,23 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 3,24 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Abschläge in Höhe von -0,14 Prozent auf 14,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 14,62 US-Dollar.
Zudem steigt der Rapspreis. Um 0,92 Prozent verstärkt sich der Rapspreis um 12:59 Uhr auf 478,13 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 473,75 Euro lag.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,85 Prozent auf 62,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 62,34 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Kohlepreis um 12:32 Uhr ab. Es geht -0,73 Prozent auf 101,75 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 101,95 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 13:00 Uhr gibt der Holzpreis um -0,17 Prozent auf 595,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 596,50 US-Dollar gemeldet wurde.
