|Rohstoffpreise aktuell
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02.06.2026 13:17:06
Rohstoffkurse am Mittag
Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.529,36 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 1,32 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.470,20 US-Dollar stand.
Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 1,86 Prozent auf 76,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 74,87 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.958,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.927,50 US-Dollar).
Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,28 Prozent auf 1.385,00 US-Dollar, nach 1.367,50 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -1,65 Prozent auf 93,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 95,25 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,38 Prozent auf 90,89 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 92,16 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 0,81 Prozent stärker bei 0,77 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,77 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 12:28 Uhr gibt der Haferpreis um -1,66 Prozent auf 3,42 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,47 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -0,06 Prozent auf 2,60 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,61 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Kakaopreis um 3,05 Prozent auf 3.071,00 Britische Pfund an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.980,00 Britische Pfund gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 13:04 Uhr steht ein Minus von -0,62 Prozent auf 4,41 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,44 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,47 Prozent auf 11,75 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,81 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,25 Prozent auf 325,70 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 326,50 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,72 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,79 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,48 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 0,57 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,18 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,37 Prozent auf 94,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 96,16 US-Dollar.
Zudem fällt der Kohlepreis. Um -1,44 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 12:47 Uhr auf 137,25 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 139,25 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 13:00 Uhr gibt der Holzpreis um -0,26 Prozent auf 586,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 587,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.at
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