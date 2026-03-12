|Rohstoff-Marktbericht
12.03.2026 10:13:20
Rohstoffkurse am Vormittag
Am Donnerstagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,38 Prozent auf 5.178,61 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (5.159,04 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 2,12 Prozent stärker bei 86,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 85,08 US-Dollar.
Derweil notiert der Platinpreis bei 2.195,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.167,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,29 Prozent.
Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 2,40 Prozent auf 1.667,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.628,00 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 97,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (91,98 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 6,06 Prozent auf 92,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 87,25 US-Dollar.
Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.
Indessen reduziert sich der Haferpreis um -4,85 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,56 US-Dollar.
Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,69 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:01 Uhr auf 12,09 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,01 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,41 Prozent auf 317,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 316,40 US-Dollar stand.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,55 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.
Nach 0,14 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag um 0,77 Prozent auf 0,14 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,46 Prozent auf 3,26 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,21 US-Dollar an der Tafel.
Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 09:37 Uhr auf 16,17 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 16,16 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 7,07 Prozent auf 104,08 US-Dollar, nach 97,22 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (121,40 US-Dollar) geht es um -1,23 Prozent auf 120,00 US-Dollar nach unten.
