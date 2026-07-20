Rohstoff-Marktbericht 20.07.2026 10:13:20

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse am Vormittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,23 Prozent auf 4.019,85 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.010,56 US-Dollar gehandelt worden war.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 1,80 Prozent auf 57,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,01 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 1.608,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.250,00 US-Dollar) geht es um 1,56 Prozent auf 1.269,50 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,82 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 10:01 Uhr auf 88,82 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 88,10 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 82,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 82,49 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 2,85 Prozent auf 3,52 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,42 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,56 Prozent auf 4,47 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,45 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,05 US-Dollar am Vortag auf 12,12 US-Dollar nach oben (+0,64Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 321,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,20 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,27 Prozent auf 0,75 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 10:01 Uhr werden 0,15 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (107,25 US-Dollar) geht es um 0,99 Prozent auf 108,31 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 09:28 Uhr gibt der Kohlepreis um -2,67 Prozent auf 116,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 119,70 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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