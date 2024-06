So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 2.326,40 US-Dollar und damit -0,13 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 2.329,41 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Silberpreis 0,71 Prozent stärker bei 29,76 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 29,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 981,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 975,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochabend hinzu. Um 1,80 Prozent auf 905,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 889,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,09 Prozent auf 85,27 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 85,33 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -1,39 Prozent auf 80,62 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 81,57 US-Dollar.

Nach 2,91 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochabend um 0,48 Prozent auf 2,92 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 0,79 Prozent auf 67,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 66,57 US-Dollar.

