|Rohstoffe aktuell
10.08.2025 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 3.398,35 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.398,35 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 38,37 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 38,37 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.334,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.120,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.120,50 US-Dollar beziffert.
Redaktion finanzen.at
