So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,94 Prozent auf 2.375,51 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 2.397,95 US-Dollar.

Nach 29,02 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagvormittag um -3,62 Prozent auf 27,97 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -1,82 Prozent auf 943,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 961,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 939,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um -1,97 Prozent auf 920,50 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Donnerstagvormittag nach. Um -0,23 Prozent auf 81,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 81,71 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (77,59 US-Dollar) geht es um -0,43 Prozent auf 77,17 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 08:49 Uhr fällt der Haferpreis um -2,50 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,33 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis -0,31 Prozent niedriger bei 4,03 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,04 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 11,04 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,11 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (343,40 US-Dollar) geht es um -0,18 Prozent auf 342,10 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,30 Prozent auf 0,46 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,12 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,14 Prozent.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 09:47 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,82 Prozent auf 64,19 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 64,72 US-Dollar gemeldet wurde.

