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25.06.2026 07:12:23

The heatwave workers 'like cats on a hot tin roof'

Many workers are downing tools early, but there is no legal limit to how hot a workplace can be.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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