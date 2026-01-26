|
These Two Silver Mining ETFs Had Historic Performances in 2025. Will it Continue?
Both the Global X Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) target global silver mining equities, appealing to those seeking exposure to the precious metals sector. However, their cost structures, portfolio compositions, and fund sizes reveal important distinctions for investors to consider when choosing between these two major players in the silver miners ETF space. Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
