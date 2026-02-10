|
This chart explains why gold has been so volatile lately
Inflows into global gold exchange-traded funds hit a record monthly high in January. But as private investors lead the rise in investment demand, it has contributed to volatility in the precious-metals market.
