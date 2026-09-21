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21.09.2026 16:05:56
US: Wall St opens higher as AI stocks advance, oil slides
[NEW YORK] Gains in AI stocks boosted the main US stock indexes on Monday (Sep 21), as Treasury yields retreated and crude...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.