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24.09.2026 06:03:29
US long-term borrowing costs touch highest level since 2004
Rising yields strain public finances as expectations of Fed rate rise in October jump to about 70%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
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