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24.09.2026 01:44:57
US oil industry pushes back against proposed diesel export ban
Groups say there is no ‘silver bullet’ to fuel price crisis after president signals willingness to halt shipments abroadWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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