|
11.12.2025 18:25:50
US trade deficit shrinks to smallest since 2020 as gold exports jump
Figures for September raise hopes that GDP growth in third quarter was stronger than forecastWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 290,24
|10,47
|0,24