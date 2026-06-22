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22.06.2026 17:25:09
Why Alamos Gold Stock Is Plummeting Today
The price of gold may be inching higher today, but you couldn't tell based on the downward movement in Alamos Gold (NYSE: AGI) stock. Oftentimes, the prices of gold stocks move with changes in the price of gold; however, Alamos Gold downwardly revised its second-quarter forecast, prompting investors to click the sell button today.As of 10:27 a.m. ET, shares of Alamos Gold are down 14.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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