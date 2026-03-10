|
10.03.2026 15:57:26
Why Uranium Energy Stock Popped Today
Uranium Energy (NYSEMKT: UEC) stock jumped 6.6% through 10:35 a.m. ET Tuesday after reporting in-line earnings this morning -- and by in-line, I mean Uranium Energy didn't earn anything.Analysts forecast the uranium miner would lose $0.03 per share in its fiscal Q2 2026, and that's exactly what happened. On sales, Uranium Energy generated $20.2 million from uranium sales at an average price of $101 per pound.
