Publikumsvoting für den Zertifikate Award Austria 2025 ist online

Wien, am 19. März 2025 - Am 3. Juni 2025 werden in Wien zum 19. Mal die begehrten Zertifikate Awards für die besten Emittenten und Zertifikate Österreichs verliehen. Das Zertifikate Forum Austria und sein Partner das ZertifikateJournal vergeben insgesamt neun Awards. Der Zertifikate Award Austria, der 2007 ins Leben gerufen wurde, hat als Ziel, dem Anleger als Wegweiser im dichten und vielfältigen Angebot an Zertifikaten zu dienen.