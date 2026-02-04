04.02.2026 23:31:36

Australia Trade Data On Tap For Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release December numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. In November, imports were up 0.2 percent on month and exports slipped 2.9 percent for a trade surplus of A$2.936 billion.

Indonesia will provide Q4 figures for gross domestic product, with forecasts suggesting an increase of 0.68 percent on quarter and 5.01 percent on year. That follows gains of 1.43 percent on quarter and 5.04 percent on year in the three month prior.

Thailand will see January data for consumer prices; in December, overall inflation was down 0.28 percent on year and core CPI rose an annual 0.59 percent.

Singapore will release December data for retail sales; in November, sales were flat on month and up 6.3 percent on year.

Taiwan will provide January numbers for consumer prices; in December, overall inflation was up 0.14 percent on month and 1.31 percent on year.

