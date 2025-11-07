Barr Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: 873170 / ISIN: US0683061099
|
07.11.2025 15:25:54
Brazil Producer Prices Fall 0.25% In September
(RTTNews) - Brazil's producer prices continued their falling trend in September, figures from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, or IBGE, showed on Friday.
The producer price index dropped 0.25 percent month-over-month in September, following a 0.21 percent decrease in the previous month. Prices have been falling since February.
Among major economic categories, prices in the intermediate goods segment fell by 0.60 percent, and those in the capital goods sector slid by 0.5 percent. Meanwhile, the consumer goods division showed an increase of 0.3 percent.
On a yearly basis, producer prices dropped 0.4 percent, reversing a 0.5 percent rise in August.
