07.11.2025 15:25:54

Brazil Producer Prices Fall 0.25% In September

(RTTNews) - Brazil's producer prices continued their falling trend in September, figures from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, or IBGE, showed on Friday.

The producer price index dropped 0.25 percent month-over-month in September, following a 0.21 percent decrease in the previous month. Prices have been falling since February.

Among major economic categories, prices in the intermediate goods segment fell by 0.60 percent, and those in the capital goods sector slid by 0.5 percent. Meanwhile, the consumer goods division showed an increase of 0.3 percent.

On a yearly basis, producer prices dropped 0.4 percent, reversing a 0.5 percent rise in August.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

