China greift Wirtschaft mit weiterer Leitzinssenkung unter die Arme

Der Schritt war mit Spannung erwartet worden, da die politischen Entscheidungsträger ihre Bemühungen zur Ankurbelung der kränkelnden Wirtschaft verstärken.

Nach Angaben der People's Bank of China (PBoC) wurden die Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Kredite (LPR) um jeweils 25 Basispunkte auf 3,1 Prozent bzw 3,6 Prozent gesenkt.

Der Gouverneur der PBoC, Pan Gongsheng, hatte die Senkungen in einer Rede auf einem Finanzforum in Peking am Freitag angekündigt, als die großen Geschäftsbanken zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Einlagenzinsen senkten und damit den Weg für niedrigere Leitzinsen ebneten.

Der Schritt vom Montag bestätigt die Ansicht, dass die PBoC die Zinssätze entschlossener senken wird, sagte Becky Liu, Leiterin der China-Makrostrategie bei Standard Chartered. Sie verwies auf die "Kehrtwende" der chinesischen Politiker in der Wirtschaftspolitik, als das Politbüro im September erklärte, dass die Zentralbank die Zinsen stärker senken werde - das erste Mal, dass solch präzise Richtlinien für die Zinssätze gegeben wurden.

"Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass sich die Geldpolitik in die richtige Richtung bewegt, um die Deflation zu bekämpfen" und zu einer unterstützenden Haltung übergegangen ist, sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in China werden auf der Grundlage des einjährigen LPR bepreist, während der fünfjährige Satz für Hypotheken maßgeblich ist.

Das Bündel von Zinssenkungen ist Teil eines Pakets von Konjunkturmaßnahmen, das die chinesischen Behörden im September angesichts des schwächelnden Wirtschaftswachstums angekündigt hatten.

Die Herausforderung, vor der die politischen Entscheidungsträger stehen, wurde durch Daten unterstrichen, die letzte Woche zeigten, dass die Wirtschaft im dritten Quartal um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist, was zwar etwas besser als erwartet war, aber das langsamste Tempo seit sechs Quartalen darstellte.

Während Ökonomen allgemein erwarten, dass die Geldpolitik in den kommenden Monaten weiter gelockert wird, ist es zweifelhaft, dass die Maßnahmen der PBoC allein die Kreditnachfrage stark ankurbeln werden, da das Vertrauen und die Bereitschaft zur Kreditaufnahme weiterhin schwach sind. Um das Nachfrageproblem zu lösen, müssen wahrscheinlich auch fiskalische Anreize zur Hilfe kommen.

