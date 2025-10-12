13.10.2025 00:00:40

China Trade Data On Tap For Monday

(RTTNews) - China will on Monday release September numbers for imports, exports ad trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

Imports are expected to rise 1.5 percent on year, up from 1.3 percent in August. Exports are called higher by an annual 6.0 percent, up from 4.4 percent in the previous month. The trade surplus is seen at $98.96 billion, easing from $102.33 billion a month earlier.

Also, the markets in Japan (National Sports Day) and Thailand (King Bhumibol Day) are closed on Monday and will re-open on Tuesday.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen