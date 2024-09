Chinas Zentralbank senkt Leitzins herab

Damit hat sie ihre Zusage von Anfang der Woche eingelöst, die sich abschwächende Wirtschaft stärker zu unterstützen.

Der Gouverneur der People's Bank of China (PBoC), Pan Gongsheng, hatte die Maßnahmen auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Aussicht gestellt. Die Ankündigung war der Auftakt zu Konjunkturanreizen in dieser Woche, mit denen die schwächelnde chinesische Wirtschaft angekurbelt werden soll.

Die PBoC senkte den Mindestreservesatz für Banken mit sofortiger Wirkung um 0,5 Prozentpunkte, so dass der durchschnittliche Mindestreservesatz nun bei rund 6,6 Prozent liegt, wie die Zentralbank am frühen Freitag vor Beginn des Aktien- und Anleihehandels bereits mitgeteilt hatte. Finanzinstitute, die bereits mit einem Satz von 5 Prozent arbeiten, werden jedoch nicht von dieser Senkung profitieren.

Darüber hinaus senkte die Zentralbank den Satz für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte - ihren wichtigsten Leitzins - um 20 Basispunkte auf 1,5 Prozent. Dieser Zinssatz wird auch für die Festlegung der Benchmark-Kreditzinsen des Landes verwendet.

Die Zentralbank fügte hinzu, dass die Zinssätze für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte sowie für befristete Repos und Reverse-Repo-Geschäfte weiterhin entsprechend den Änderungen des 7-tägigen Reverse-Repo-Satzes angepasst werden.

Später folgte eine weitere Senkung der kurzfristigen Leitzinsen um 20 Basispunkte. Für ihre ständige Tagesgeld-, Sieben-Tage- und Ein-Monats-Fazilität sanken die Sätze auf 2,35 Prozent, 2,50 Prozent sowie 2,85 Prozent.

Chinas Regierung hat in dieser Woche beschleunigt Konjunkturmaßnahmen angestoßen, mit denen die kränkelnde Wirtschaft wieder in Schwung kommen soll. Nach einer Sitzung am Donnerstag versprach die Regierung weitere fiskalische und geldpolitische Unterstützung.

PEKING (Dow Jones)